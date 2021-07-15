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Отдельные должностные лица украинского Минобороны стали фигурантами уголовных дел за покупку по завышенной стоимости военной техники низкого качества. Государственное бюро расследований информирует, что причиной уголовного преследования стало приобретение боевых катеров проекта 58181 «Кентавр».

Эти суда, по мнению экспертов, не отвечают основным требованиям по качеству и не способны усилить украинский «москитный флот». Между тем, Минобороны заключило контракт на их покупку за 500 миллионов долларов. Такая стоимость явно завышена, поэтому ГБР заподозрило мошенничество.

Бывший замминистра обороны Игорь Павловский в настоящий момент задержан и правоохранители принимают решение по избранию для него меры пресечения. Кроме того, уже находится под арестом директор компании-производителя катеров «Кузня на Рыбальском». Примечателен тот факт, что до 2018 года этим предприятием владел пятый президент Украины Петр Порошенко.

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