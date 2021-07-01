России нужно действовать жестче в случае провокаций со стороны НАТО, уверен военный аналитик Юрий Кнутов. Он считает, что действия британского эсминца и голландского фрегата Evertsen – это предвестники куда более худших сценариев.

Эксперт уверен, что провокации не прекратятся до тех пор, пока будут продолжаться маневры Sea Breeze-2021. В их программу включены тренировки спецназа Североатлантического альянса и Украины. В ходе которых специальные подразделения могут высадиться на Крымском полуострове.

Слишком мягкое отношение РФ к провокациям, по мнению Кнутова, может привести к тому, что США и НАТО совсем обнаглеют. С полной уверенностью, что Москва не собирается ничего предпринимать, они могут высадить десант в Крыму, захватить какой-либо плацдарм и сразу же предложить России перемирие.

Чтобы исключить подобное, на следующие провокации надо реагировать жестче. Причем не обязательно топить корабли Альянса, нарушающие границы территориальных вод. Достаточно сбросить несколько бомб рядом с ними, чтобы задать “небольшую встряску”. Это поможет США и НАТО понять, что Москва настроена серьезно.