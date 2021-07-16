Турция совсем скоро может превратиться в угрозу для России, считает военный историк Юрий Кнутов. По его словам, это произойдет, если Анкара решит объединиться с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Стоит напомнить, что после заявления Реджепа Тайипа Эрдогана, который хочет оставить турецкие войска для обеспечения безопасности аэропорта в Кабуле, талибы потребовали немедленно оставить территорию Афганистана. В противном случае они пригрозили начать боевые действия против Турции.

Кнутов считает, что Турция вполне способна договориться с талибами. Во-первых, она является исламской страной, а во-вторых, контролирует целый ряд экстремистских формирований, через которые может найти с афганскими боевиками общий язык.

Для Турции такое объединение будет чрезвычайно выгодным. Ведь с помощью талибов она может начать давно задуманный процесс восстановления Османской империи. Чтобы не допустить этого, России придется усиливать и свои границы, и рубежи государств, граничащих с Афганистаном – Киргизии и Таджикистана.

По мнению эксперта, Россия вполне готова противостоять новому вызову, но причина его появления – это не талибы и не Анкара. Инициатива исходила от США, которые делают все возможное, чтобы дестабилизировать обстановку на российских границах. Поэтому вывод войск из Афганистана – это очередное звено в цепи событий, к которым относятся и Вторая карабахская война, и ситуация с протестами в Беларуси, и инцидент с британским эсминцем «Дефендер». Задачей США является создание РФ проблем сразу со всех сторон, чтобы максимально ее ослабить.