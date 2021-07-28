Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На очередных испытаниях, проводимых на полигоне «Капустин Яр» зенитно-ракетные системы С-500 успешно поразили все цели. Поэтому уже в ближайшее время они начнут поступать на вооружение российских войск противовоздушной обороны. Бывший сенатор и военный эксперт Франц Клинцевич считает их средством, способным «освежить нездоровые головы» западных руководителей.

Он напоминает, что С-500 «Прометей» представляют собой продвинутые комплексы, способные обнаруживать любые летательные аппараты противника на расстоянии до 600 километров. Поэтому странам, мечтающим получить российские природные ресурсы, придется забыть эту мечту навсегда.

С-500 способны сбивать не только самолеты и вертолеты с беспилотниками. Они также обладают возможностью поражать вражеские спутники, крылатые, баллистические и даже гиперзвуковые ракеты. Успешные испытания этого комплекса являются достижением всей страны. Он сможет обеспечить надежную защиту России от любого нападения с воздуха.

Вам может понравиться

Саакашвили придумал занятие для Украины после запуска “Северного потока-2”

Украина должна заняться разработкой собственных ресурсов, что позволит ей сохранить свое геополитическое значение даже после запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток -2», заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Напомним, что

В России предложили создать в метро отдельные вагоны для женщин

В России заявили о необходимости запуска в метро вагонов, предназначенных специально для женщин. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Это предложение внёс первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
  • Анна
  • 28.07.2021
  • читать 1 минуту

Появление подлодки “Казань” в Баренцевом море напомнило Западу давний конфуз

В связи с появлением в Баренцевом море российской подводной лодки «Казань», вышедшей на учения, британские и американские СМИ почему-то вспомнили об инциденте, который произошел в 1981 году. Данный случай долго
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июля – переменная облачность, до 25 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июля – переменная облачность, до 26 °C | Королев: погода, 28 июля – ясно, до 30 °C | Подольск: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Армавир: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C |