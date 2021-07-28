На очередных испытаниях, проводимых на полигоне «Капустин Яр» зенитно-ракетные системы С-500 успешно поразили все цели. Поэтому уже в ближайшее время они начнут поступать на вооружение российских войск противовоздушной обороны. Бывший сенатор и военный эксперт Франц Клинцевич считает их средством, способным «освежить нездоровые головы» западных руководителей.

Он напоминает, что С-500 «Прометей» представляют собой продвинутые комплексы, способные обнаруживать любые летательные аппараты противника на расстоянии до 600 километров. Поэтому странам, мечтающим получить российские природные ресурсы, придется забыть эту мечту навсегда.

С-500 способны сбивать не только самолеты и вертолеты с беспилотниками. Они также обладают возможностью поражать вражеские спутники, крылатые, баллистические и даже гиперзвуковые ракеты. Успешные испытания этого комплекса являются достижением всей страны. Он сможет обеспечить надежную защиту России от любого нападения с воздуха.