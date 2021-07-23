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Соединенные Штаты медленно, но верно превращают космос в пространство, в котором вскоре также могут вспыхнуть войны. Чтобы защититься от космических угроз, необходимо специально разработанное оружие. Но у России оно уже есть, заявил военный эксперт Франц Клинцевич.

Он пояснил, что на вооружение российских ПВО совсем скоро начнут поступать зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей». Эти ЗРС способны обнаруживать и уничтожать беспилотные аппараты, самолеты, баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, вертолеты и иные воздушные цели.

Но на этом список достоинств «Прометея» не заканчивается. Кроме того, комплекс способен атаковать цели, находящиеся в космосе.

Это преимущество ЗРС стало сюрпризом для Соединенных Штатов. Которые сейчас разрабатывают и спутники, и космические челноки, которые могут нести ядерное оружие или другие оружейные системы. У России уже имеется противоядие для этих аппаратов, которое она обязательно задействует, если в этом возникнет необходимость.

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