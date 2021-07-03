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Публикация об инциденте с британским эсминцем и появлении в Черном море натовских кораблей, вызвала огромный интерес читателей китайского издания «Гуаньча». Авторы статьи рассказали и о бахвальстве американских и британских военных, которые все чаще заявляют, что России не устоять перед их «высококлассными кораблями».

«Они даже минуты не продержатся против одного российского корабля», – написал в комментариях один из пользователей Сети.

Другой читатель предостерег экипажи эсминцев и фрегатов НАТО от повторения провокаций «Дефендера». Он отметил, что Россия готова топить корабли, поэтому если они подойдут к границе территориальных вод РФ, то погибнут в считанные минуты.

Еще один пользователь не был столь оптимистичен, но все равно не оставил натовским судам ни единого шанса на успех.

«Хотел бы я знать, смогут ли корабли НАТО продержаться в реальном бою хотя бы полчаса», – написал он.

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