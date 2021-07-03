Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ядерное оружие, подводные лодки проекта «Борей» и стратегические ракетоносцы Ту-160 являются настоящим кошмаром для Соединенных Штатов. Именно из-за всего этого США не рискуют нападать на Россию, так как отлично понимают – ответ будет молниеносным и очень жестким.

Эксперты издания Tencent написали, что подводные лодки «Борей», вооруженные ракетами с ядерными боеголовками, способны месяцами скрываться под водой. Причем установить их местоположения США не удается. В случае агрессии, они могут уничтожить до 50 процентов стратегических военных объектов в Соединенных Штатах.

Не менее грозной силой является и бомбардировщик Ту-160. Он способен набирать сверхзвуковую скорость, благодаря которой с легкостью уходит от ответного удара, а также прорывает системы ПВО противника.

Боятся американцы и ядерного оружия, которое ждет своего часа в наземных шахтах. Именно поэтому Вашингтон боится атаковать Россию. Ведь если она ответит ядерным ударом, последствия будут катастрофическими.

Вам может понравиться

Украинские и американские морпехи отрабатывали совместные диверсии недалеко от Крыма

В субботу представители американского Корпуса морской пехоты совместно с украинскими военнослужащими провели учения в непосредственной близости от Крымского полуострова. Для этих маневров был выбран полигон «Олешковские пески», что в Херсонской

В Минобороны РФ предупредили о возможной провокации в Сирии с использованием отравляющих веществ

Контр-адмирал Вадим Кулить в очередной раз предупредил российские войска в Сирии о подготовке террористами провокации с применением боевых отравляющих веществ. Он заявил, что данные об этом поступили сразу из нескольких

В Великобритании “обучают” крылатые ракеты атаковать противника роем и “общаться” между собой

Британское военное ведомство планирует вложить 35 миллионов фунтов стерлингов в разработку «ракетного роя», каждый боеприпас в котором сможет «общаться» со всеми остальными. Такой подход позволит Великобритании пробиваться сквозь самую совершенную
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |