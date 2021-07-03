Ядерное оружие, подводные лодки проекта «Борей» и стратегические ракетоносцы Ту-160 являются настоящим кошмаром для Соединенных Штатов. Именно из-за всего этого США не рискуют нападать на Россию, так как отлично понимают – ответ будет молниеносным и очень жестким.

Эксперты издания Tencent написали, что подводные лодки «Борей», вооруженные ракетами с ядерными боеголовками, способны месяцами скрываться под водой. Причем установить их местоположения США не удается. В случае агрессии, они могут уничтожить до 50 процентов стратегических военных объектов в Соединенных Штатах.

Не менее грозной силой является и бомбардировщик Ту-160. Он способен набирать сверхзвуковую скорость, благодаря которой с легкостью уходит от ответного удара, а также прорывает системы ПВО противника.

Боятся американцы и ядерного оружия, которое ждет своего часа в наземных шахтах. Именно поэтому Вашингтон боится атаковать Россию. Ведь если она ответит ядерным ударом, последствия будут катастрофическими.