Китай провел успешные испытания суборбитального космического корабля. В ходе первого запуска он стартовал с космодрома Цзюцюань, после чего приземлился на аэродроме Алашань-Юци в северной части страны.

В настоящий момент название корабля не раскрывается. Известно лишь, что Китай намеревается использовать его для многоразовых грузовых перевозок. По заявлениям экспертов, корабль способен подниматься на высоту до 100 километров и перемещаться в суборбитальном пространстве.

Представители Китайского аэрокосмического центра (CASC) уже отметили, что создание в КНР многоразового космического корабля с возможностью горизонтальной посадки переводит страну в разряд «мощных космических держав». Благодаря новому аппарату появляется возможность заметно снизить стоимость космических полетов, а также увеличить их количество.