Чжао Лицзянь, представитель китайского МИДа, отметил, что спор между Японией и РФ касательно принадлежности Южных Курильских островов является внутренним делом этих двух стран.

Ранее Япония объявила протест России из-за рабочего визита Михаила Мишустина, руководителя правительства, на Итуруп. При комментировании данного инцидента китайский дипломат отметил, что видел соответствующие сообщения, однако считает их частью двухстороннего вопроса Москвы и Токио, поэтому именно они должны заниматься его урегулированием.

Однако при этом Лицзянь отметил, что КНР выступает за выполнение соглашений, достигнутых странами по результатам Второй мировой войны. В СМИ напоминают, что МИД Японии вызвал к себе российского посла, чтобы заявить о своем протесте в связи с посещением Мишустина Южных Курил.