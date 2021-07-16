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В Сети появилась видеозапись, на которой Китай угрожает нанести ядерный удар по Японии, если она продолжит вмешиваться во внутренние дела КНР. На этом ролике закадровый голос поясняет, что если до Токио не доходят дипломатические попытки урегулировать конфликт, то Пекин задействует стратегические боеприпасы и будет наносить удар за ударом, пока Япония не образумится.

Видеозапись на сервисе Xigua опубликовала Коммунистическая партия Китая. На ней приводятся высказывания главы военного ведомства Японии Нобуо Киси о поддержке независимости Тайваня и желании обеспечить ему безопасность.

«Выделяя Японию как “исключение” из нашего обязательства не применять первыми, мы предупреждаем Японию и мир о том, что, если Япония вмешается военным путем в наши внутренние дела, в том числе в объединение Тайваня, ядерное оружие будет использовано против Японии, и будет использоваться постоянно до ее безоговорочной капитуляции», – сообщает закадровый голос.

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