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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Виталий Киселев назвал причины организации маневров кораблей НАТО в Чёрном море.

Как он считает, первоочередной целью была провокация России. Другой же целью стала подача сигнала властям Украины и для группировки ВСУ на Донбассе. Сейчас на Донбассе ежедневно проводятся обстрелы населённых пунктов и укреплений ЛДНР со стороны ВСУ.

После провокаций, совершённых британским и голландским кораблями, усиление обстрелов только увеличивается, в особенности ночью. Киселев считает, что ВСУ ожидают последний приказ о наступлении. В свою очередь, Зеленский ждёт подтверждения этого послания от западных стран.

Также Киселев считает, что это предстоящее наступление может являться отголоском проекта «Крымская платформа», который был запущен Зеленским, но неудачно – энтузиазма у Запада он не вызвал.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович недавно рассказал о планах Киева касаемо Донбасса. Как он считает, возможностей Украины хватит для захвата территорий.

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  • Анна
  • 06.07.2021
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