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Нынешние военные возможности Украины позволяют ей взять самопровозглашенные республики Донбасса под полный свой контроль, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он также отметил, что помехой для этого не станут даже российские войска, которые могут прийти на помощь ополчению ДНР и ЛНР.

По словам Арестовича, Украина быстро справится с решением главной задачи – окружения Донецка, Луганска, Горловки и других крупных городов. Это позволит разорвать цепочки снабжения и перехватить контроль над этими населенными пунктами. Затем ВСУ останется лишь выйти к границе с Россией.

Заявления Арестовича прокомментировал политолог Алексей Суздальцев. Он отметил, что хотя военные возможности Украины проигрывают российским, Киев все же может реализовать упомянутый выше план. Однако взять Донбасс под полный свой контроль ВСУ смогут только ценой огромных потерь.

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