читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

России совершенно необязательно нападать на Украину, чтобы полностью уничтожить ВСУ, уверен отставной полковник ЛНР Виталий Киселев. Он рассказал вполне дипломатические способы, после применения которых от «второй в Европе» украинской армии не останется ни одного бойца.

По словам Киселева, ВСУ перешли в стадию деградации. Коррупция, которая проникла буквально в каждое подразделение, захватила всех, начиная от высшего командного состава и заканчивая последним рядовым. При этом как с технической, так и с финансовой точек зрения состояние армии можно назвать печальным и жалким.

Чтобы продолжить процесс разрушения ВСУ, запущенный Киевом, России достаточно сделать два простых шага – признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса и ввести на их территорию свои миротворческие силы. Сразу же после этого украинская армия, единственным смыслом существования которой является война на востоке страны, разбежится сама по себе.

Вам может понравиться

CBS News: Эсминец “Росс” участвует в маневрах “Си Бриз” и дает понять, что Черное море “для всех”

Американский эсминец USS Ross покинул порт Одесса и вышел в Черное море для участия в маневрах «Морской бриз-2021». Своими впечатлениями об этом поделилась журналистка Холли Уильямс, представляющая CBS News и

Эксперт Тарас Чмут: НАТО не поможет Украине справиться с Черноморским флотом России

После присоединения Крыма Россия превратила его в хорошо защищенную морскую крепость. Поэтому ни Украине, ни силам НАТО не удастся так просто взять полуостров под свой контроль, уверен украинский эксперт Тарас

Доминик Рааб: Инцидент с “Дефендером” не повлияет на поход авианосца в Южно-Китайское море, но Китаю волноваться не нужно

Британский эсминец «Дефендер» своей провокацией в Черном море пытался «укрепить доверие», а не в очередной раз хоть как-то уязвить Россию, заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб. Его выступление анализирует
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июля – небольшая облачность, до 29 °C | город Мытищи: погода, 8 июля – небольшая облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июля – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 8 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 8 июля – ясно, до 28 °C | Армавир: погода, 8 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C |