России совершенно необязательно нападать на Украину, чтобы полностью уничтожить ВСУ, уверен отставной полковник ЛНР Виталий Киселев. Он рассказал вполне дипломатические способы, после применения которых от «второй в Европе» украинской армии не останется ни одного бойца.

По словам Киселева, ВСУ перешли в стадию деградации. Коррупция, которая проникла буквально в каждое подразделение, захватила всех, начиная от высшего командного состава и заканчивая последним рядовым. При этом как с технической, так и с финансовой точек зрения состояние армии можно назвать печальным и жалким.

Чтобы продолжить процесс разрушения ВСУ, запущенный Киевом, России достаточно сделать два простых шага – признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса и ввести на их территорию свои миротворческие силы. Сразу же после этого украинская армия, единственным смыслом существования которой является война на востоке страны, разбежится сама по себе.