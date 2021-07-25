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Черное море полностью контролируется Россией, поэтому любой корабль, проявляющий к ней враждебность, просуществует в акватории не более 15 минут, уверен политолог Яков Кедми. Он также отмечает, что нынешние действия НАТО только дестабилизируют ситуацию в регионе.

Кедми напомнил инцидент с британским эсминцем Defender. Он, по словам эксперта, был не просто случайным эпизодом, а частью политики Североатлантического альянса, направленной на получение господства в Черном море. НАТО пытается подмять под себя Россию, однако пока у него не очень получается сделать это.

Тот же эсминец «Дефендер» был оперативно изгнан с российской территории, причем для этого даже был открыт предупредительный огонь. Это позволило продемонстрировать Альянсу, что РФ бдительно охраняет свои границы и никому не позволит их пересекать. Несмотря на многочисленные заявления о «свободе судоходства», за которую якобы борются США.

Максимально возможное время пребывания враждебных кораблей в Черном море, по мнению эксперта, не должно превышать 15 минут. Также российский флот должен полностью игнорировать заявления Альянса об угрозах, исходящих со стороны РФ. Россия лишь защищает свои владения, а вот что делают в Черноморском регионе представители стран, не имеющих к нему никакого отношения, совершенно непонятно.

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