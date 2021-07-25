Производство и реализация оружия для Турции просто бизнес, поэтому она готова продавать беспилотники и другие виды вооружений любой стране мира, способной за все это заплатить, уверен политолог Яков Кедми. Он поясняет, что сотрудничество с Украиной, которая покупает у Анкары БПЛА «Байрактар ТБ2» никак не связано с отношениями между Турцией и РФ.

По мнению Кедми, Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией совсем не потому, что считает его украинской территорией. Для нее полуостров – это турецкая земля, как и Иерусалим или отдельные государства Кавказа. Турция мечтает о возрождении Османской империи и до Украины ей нет никакого дела.

Анкара неоднократно высказывала свою позицию, но Россия просто не реагирует на нее, чтобы не тратить время еще и на борьбу с бесполезными заявлениями.

Киев же для Турции – не более, чем деловой партнер. Он покупает беспилотники, которые намеревается задействовать на Донбассе, платит за это деньги и на этом все отношения заканчиваются.

Кедми уверен, что «Байрактары» не принесут Киеву того результата, на который он рассчитывает. На Донбассе имеются средства противовоздушной обороны, которые в случае полномасштабного наступления за пару дней уничтожат все БПЛА. Кроме того, оружие для борьбы с дронами самопровозглашенным республикам может передать и Россия, которая имеет большой опыт уничтожения «Байрактаров» в Сирии и Ливии.