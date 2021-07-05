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Прибалтийские государства вместе с Польшей – это «шавки и прихлебатели», живущие на дотации Евросоюза. Так политолог Яков Кедми прокомментировал действия упомянутых стран, из-за вето которых не состоялась встреча Россия – ЕС.

Эксперт заявил, что если эти «недоумки» не хотят общаться с Россией, никто их особо не заставляет, так как они абсолютно бесполезны. Другие же государства Евросоюза найдут способы вести диалог с Москвой за его пределами. В проигрыше в такой ситуации окажутся как раз Польша и Прибалтика, лишившие себя возможности участвовать в обсуждении важных решений.

Эта «гоп-компания», продолжил политолог, своим вето навредила только себе и Европе. По той простой причине, что России все равно не о чем с ними разговаривать. Президент РФ не обязан общаться с «невменяемыми», поэтому они сделали только лучше тем, что избавили его от совершенно ненужных диалогов.

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