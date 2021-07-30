На Казанском авиазаводе совсем скоро стартуют испытания второго стратегического ракетоносца Ту-160, прошедшего глубокую модернизацию. Одной из главной особенностей самолетов Ту-160М называют использование в их конструкции новейших двигателей НК-32-02 второй серии от самарского «ОДК-Кузнецов».

Кроме того, в ходе модернизации самолеты снабжают новыми комплексами бортовой связи, радиолокационными станциями, пилотажно-навигационным оборудованием и комплексами радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, предприятие завершает строительство нового стратегического бомбардировщика Ту-160М, который уже в текущем году должен выйти на первые испытания. Всего будет изготовлено 10 таких самолетов. Также Казанский авиазавод подписал с Минобороны РФ контракт на модернизацию до версии Ту-160М всех имеющихся на вооружении самолетов «Белый Лебедь».