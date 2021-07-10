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Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал учения НАТО «Си Бриз-2021», а также недавние заявления западных специалистов о странном выборе Россией кораблей Альянса в Черном море для наблюдения. Он отметил, что РФ следит буквально за каждой боевой единицей.

По словам Дандыкина, американцам только кажется, что РФ отслеживает перемещения лишь некоторых кораблей. Они не видят всей картины целиком. Ведь наблюдение осуществляется не только с помощью кораблей Черноморского флота. Кроме того, за натовскими маневрами и его участниками пристально следят расчеты береговых ракетных комплексов, морская авиация и подводные лодки.

Под наблюдение попадают не только корабли, но и другая техника. Так, за самолетами-разведчиками, которые в последнее время так и норовят подобраться поближе к Крыму, пристально следят подразделения ПВО. А истребители находятся в полной боевой готовности вылететь на перехват.

Командование НАТО отлично все это знает и поэтому старается не злить Россию. Вполне вероятно, что из-за этого маневры, которые позиционировали как самые масштабные в своей истории, прошли скромно и тихо. А подавляющее большинство кораблей «отрабатывали» различные действия не выходя из украинских портов.

Дандыкин отметил, что РФ нужно наращивать преимущество, для чего требуется строить новые корабли. Как минимум такие, как фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков». Столь мощных судов может быть совсем немного, однако они смогут продемонстрировать реальную силу натовским конкурентам.

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