На днях стало известно об уголовной судимости Андрея Шпиленко, который баллотируется в депутаты Госдумы от партии «Родина» в Санкт-Петербурге. Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями.

Эксперт в области инвестиций и глава Ассоциации развития кластеров и технопарков Андрей Шпиленко не считает судимость тайной. Напротив, он с готовностью делится этой историей из своей прошлой жизни. Наказание в виде штрафа в 2,5 тыс рублей Шпиленко погасил еще в 2001 году, и считает это “наградой” за службу в Вооруженных силах РФ (ВС РФ).

А история такова. В “нулевых” военным приходилось нелегко: офицеры не получали зарплаты, не хватало средств, чтобы закупить хотя бы мишени. Тяжелая ситуация заставляла солдат красть и продавать запчасти с боевой техники, а командиры подразделений делали все возможное, чтобы эти кражи предотвратить.

В 2000 году Шпиленко назначили командиром роты обеспечения учебного процесса. В его обязанности входило снабжение батальона из 1000 человек запасами довольствия, боеприпасами и материально-техническим имуществом. Поскольку нормального финансирования у ВС РФ не было, на ходу находилось всего 30% машин.

По рассказу Шпиленко, рядом с батальоном находился завод по ремонту таких же машин, какими пользовались военные, с которым заключили договор.

“С согласия старших командиров мы договорились, что в обмен на помощь в ремонте завод обеспечит нам необходимые запчасти на неисправную технику”, — вспоминает Шпиленко. —

Однажды, когда бойцы возвращались с ремонтного завода, их остановил патруль и передал, что либо командир роты подарит им на ремонт бочку с краской, либо о задержании доложат в прокуратуру и возбудят уголовное дело. Естественно, никакой бочки с краской я им не подарил”.

Таким образом против офицера возбудили уголовное дело и назначили штраф. Через 5 лет после этой истории Шпиленко написал рапорт об увольнении. По словам эксперта, он не чувствует никакой вины за свой поступок, потому что люди, находившиеся у Шпиленко в подчинении, были обуты, одеты, и «все с честью закончили служить в вооруженных силах, выполнив те задачи, которые перед ними стояли».