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Палеонтологи обнаружили на территории Канады уникальную окаменелость, которая может оказаться отпечатком древнейшего многоклеточного существа на планете.

Во время анализа породы, относящейся к неопротерозойской эре и возникшей задолго до появления первых динозавров, специалисты обнаружили странные отпечатки, включавшие в себя большое количество структур в виде трубок, длина которых варьировалась от одного миллиметра до 5-6 сантиметров. Скорее всего, речь идет об окаменелых остатках доисторических губок.

Возраст данной окаменелости равен 890 000 000 лет. Эта находка указывает на то, что многоклеточные организмы на Земле возникли гораздо раньше кембрийского взрыва, произошедшего примерно полмиллиарда лет назад. Речь идет о резком появлении разнообразных организмов.

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