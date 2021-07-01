1 июля Китай отмечает 100-летие со дня образования своей Коммунистической партии. В связи с этим событием глава республики Си Цзиньпин выступил с речью, в которой предостерег иностранные государства от попыток «угнетать» народ Китая или запугивать его.

Си Цзиньпин заявил, что КНР отлично видит достижения других стран и пытается равняться на них. Она также вполне нормально относится к конструктивной критике и полезным рекомендациям. Но в то же время Китай не намерен выслушивать лекции и терпеть ханжеские проповеди отдельных государств. Которые почему то считают, что имеют право учить Пекин жизни.

«Мы, китайцы, являемся народом, который отстаивает справедливость и не боится угроз. У нашей нации имеется гордость и уверенность в своих силах. Мы никогда не издевались, не притесняли и не покоряли людей в какой-либо другой стране и никогда не будем. Точно так же мы никогда не позволим иностранным силам запугивать, угнетать или подчинять нас. Любой, кто попытается это сделать, столкнется с «великой стальной стеной», выкованной более 1,4 миллиардами китайцев», – заявил Си Цзиньпин.

Издание Janes, публикацию в котором перевел портал Discover24, также приводит слова китайского лидера об армии республики. Он заявил, что Коммунистическая партия обязана и в будущем сохранять полный контроль над НОАК, чтобы она оставалась столь же сильной, как и сейчас. По словам Си Цзиньпина, мощная и хорошо вооруженная армия является главным гарантом безопасности всей нации.

Именно поэтому в ближайшие годы будут проводиться мероприятия по перевооружению и модернизации Вооруженных сил, которые в перспективе могут стать самыми сильными на планете.