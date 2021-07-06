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В майском противостоянии с палестинскими радикалами Израиль первый раз за всю мировую историю задействовал в боях рой дронов с искусственным интеллектом. Испытания в полевых условиях оказались удачными – беспилотники успешно справились с возложенными на них задачами.

Дроны, объединенные в своеобразную ударную группу, обнаруживали противника и атаковали его. При этом от оператора требовалось только поставить задачу всему рою и подтверждать открытие огня. Все остальное делал за него искусственный интеллект.

Сообщается, что ИИ продолжал командовать БПЛА даже в том случае, если один или несколько беспилотников сбивал противник. Такой подход значительно улучшает координацию действий БПЛА в реальном бою.

Тель-Авив разрабатывает технологию объединения дронов в рой с 2019 года. И, как показали испытания в боевой обстановке, успел достичь успехов в этой сфере. Беспилотники Elbit Systems весьма опасно атаковали совсем не условного противника и продемонстрировали свою эффективность.

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