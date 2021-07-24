Израильские военные разместили в сети спутниковые фото сирийской базы, на которую на днях был совершен авианалет. Они указали на разрушения, которые спровоцировало попадание как минимум трех ракет, выпущенных истребителям ВВС страны.

Снимки были опубликованы Израилем, чтобы опровергнуть заявления российских военнослужащих. Ранее они сообщали, что ни одного удара по базе нанести не удалось, так как все ракеты были перехвачены.

Информационное агентство NZIV, выложившее фотографии в открытый доступ, отметило, что российские зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э» на самом деле действовали весьма эффективно. Однако сбить все ракеты им не удалось. Некоторые боеприпасы все же попали по базе сирийский правительственных войск.

Российские эксперты отмечают, что доверять израильским СМИ, которые любят приукрашивать свои боевые заслуги, не стоит. Военнослужащим РФ нет никакого смысла скрывать информацию о попадании ракет по базе. Поэтому если они говорят, что сбили все боеприпасы, то именно так скорее всего и было.