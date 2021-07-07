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Украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский рассказал о Северо-Крымском канале и о связанном с ним проблемами для Киева. Он заявил, что «водный шантаж» России обернулся сплошным негативом – сейчас СКК нуждается в полной реконструкции, причем от нее могут пострадать некоторые регионы Украины.

Украинская часть канала, которая снабжала водой Херсонщину, Николаевщину, а также Запорожскую область, 7 лет простаивала без воды. Сейчас ее состояние никому неизвестно, поэтому пускать в СКК воду из Днепра можно только после тщательного аудита и проведения работ по реконструкции.

Эксперт отмечает, что Киев громко кричал, что Россия не получит воду с Украины, однако замалчивал те проблемы, с которой столкнулись южные области страны. Сейчас канал нерентабелен, а значит весомый аргумент, коим являлась водная блокада Крыма, для Киева утерян навсегда.

Землянский заявил также, что у России в арсенале остался подобный аргумент. Она по-прежнему удерживает под своим контролем газовый транзит и вполне может устроить Украине социально-экономический коллапс, просто перекрыв трубу. Голубое топливо пойдет в Европу по многочисленным новым «потокам», а Киеву останется только созерцать засохшую землю на дне никому не нужного Северо-Крымского канала.

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