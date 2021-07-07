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Историк флота Константин Стрельбицкий в интервью «Народным новостям» рассказал о силе российского флота.

В России 7 июля является Днём воинской славы. Этот день был выбран, так как 7 июля 1770 года русский флот в Чесменском сражении победил силы Османской империи. Битва началась 5 июля и продлилась три дня.

Согласно рассказу Стрельбицкого, русский флот насчитывал меньше кораблей, чем противник – 9 линейных парусных кораблей против 16 турецких, а также три фрегата. По итогам битвы был потерян один линейный корабль, а также четыре брандера, в то время как турки лишились 15 линейных кораблей и 6 фрегатов.

В настоящее время, как отмечает историк, гордостью России является Черноморский флот. Он усиливается новым кораблями и береговой инфраструктурой, а также за счёт слаженного развития. Как считает Стрельбицкий, произошедшие инциденты на Чёрном море продемонстрировали способность Черноморского флота противостоять всем провокациям.

Ранее мы сообщали о том, что Россия из-за учений НАТО Sea Breeze решила задействовать весь Черноморский флот. По словам представителя оборонного ведомства Украины Вадима Скибицкого, это демонстрирует агрессию Москвы, направленную на Украину.

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