читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экипаж испанского корабля Rayo, на днях появившегося в Черном море для участия в маневрах Sea Breeze-2021, получил предупреждение от российских моряков. Они сообщили, что корвет взят под наблюдение, а также предостерегли его от попыток повторить «подвиг» британского эсминца Defender.

Западные журналисты не могут понять, каким образом Россия выбирает корабли для сопровождения. Они пишут, что в учениях задействовано 32 судна, однако Черноморский флот почему-то остановился именно на испанском корвете.

Испанские военные эксперты уже высказали обеспокоенность действиями РФ. Они переживают за свой корабль, который относится к классу Meteoro. Корвет способен участвовать в антитеррористических операциях, сопровождать боевые и гражданские суда, для огневой поддержки и пресечения распространения наркотиков.

Российский Центр управления обороной заявляет, что волноваться за корвет Rayo, как и за другие корабли, участвующие в маневрах, не стоит. Если они не будут предпринимать попыток вторжения в территориальные воды РФ, с ними ничего страшного не произойдет.

Вам может понравиться

Подполковник Киселев: В результате “тихого переворота” ВСУ перестали подчиняться президенту Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский лишь формально числится Верховным Главнокомандующим ВСУ. На самом же деле армию контролируют спецслужбы Великобритании и Соединенных Штатов, которые отдают ей приказы и разрабатывают боевые операции, уверен

Президент Беларуси Александр Лукашенко раздал поручения силовым структурам страны

На церемонии чествования офицерского состава и выпускников высших военных заведений Белоруссии президент Александр Лукашенко раздал поручения новым силовикам. Он заявил, что сотрудникам МЧС нужно работать в области профилактики чрезвычайных происшествий,

Экс-депутат ВРУ рассказал об истериках Зеленского из-за вступления в НАТО и Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский практически с начала этого года пытается давить на западные страны, однако его действия приносят совершенно обратные результаты. Как сам глава государства, так и действующий ОП в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | Королев: погода, 9 июля – переменная облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 9 июля – ясно, до 20 °C | Армавир: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 18 °C |