Экипаж испанского корабля Rayo, на днях появившегося в Черном море для участия в маневрах Sea Breeze-2021, получил предупреждение от российских моряков. Они сообщили, что корвет взят под наблюдение, а также предостерегли его от попыток повторить «подвиг» британского эсминца Defender.

Западные журналисты не могут понять, каким образом Россия выбирает корабли для сопровождения. Они пишут, что в учениях задействовано 32 судна, однако Черноморский флот почему-то остановился именно на испанском корвете.

Испанские военные эксперты уже высказали обеспокоенность действиями РФ. Они переживают за свой корабль, который относится к классу Meteoro. Корвет способен участвовать в антитеррористических операциях, сопровождать боевые и гражданские суда, для огневой поддержки и пресечения распространения наркотиков.

Российский Центр управления обороной заявляет, что волноваться за корвет Rayo, как и за другие корабли, участвующие в маневрах, не стоит. Если они не будут предпринимать попыток вторжения в территориальные воды РФ, с ними ничего страшного не произойдет.