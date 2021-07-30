Всего за несколько минувших месяцев радикалы движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) убили в Афганистане как минимум семь военных летчиков. Агентство Reuters, которое ссылается на данные правительства страны, сообщило, что ликвидация пилотов будет продолжаться и в будущем.

Авторы публикации отметили, что талибы организовали целую кампанию по отслеживанию и уничтожению летчиков AAF, проходивших обучение в Соединенных Штатах. Представители движения неоднократно заявляли, что она продлится до того момента, пока не будет убит последний пилот.

Радикалы стремятся не дать правительственным силами возможности использовать авиацию, однако для этого совсем не обязательно убивать летчиков. Практически все самолеты имеющиеся на вооружении Афганистана, пропустили сроки сервисного обслуживания, которое раньше делали военнослужащие Соединенных Штатов. Также из-за сильного износа, составляющего уже около 40 процентов, скоро могут выйти из строя вертолеты UH-60 Black Hawk. AAF уже сообщала США о своем плачевном положении, однако ответа пока не получала.