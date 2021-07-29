Ростислав Ищенко, российский политолог, отметил, что западные страны не стали вводить жесткие ограничения на РФ из-за вхождения в ее состав Крыма, так как она обладает множеством уникальных преимуществ.

Согласно его словам, на тот момент времени Соединенные Штаты не были способны самостоятельно отправлять астронавтов на МКС, так как пилотируемые полеты осуществляла только Россия. В компании Boeing при этом до сих пор не могут обойтись без титана из РФ, а Европа все еще не может отказаться от российского газа.

Эксперт также отметил, что Москва не стала шантажировать западные страны данными уникальными предложениями, так как Вашингтон и хотел этого, ведь в данном случае России бы пришлось перестать поставлять газ в Европу, из-за чего этот рынок смогли бы занять американцы.