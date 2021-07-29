читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ростислав Ищенко, российский политолог, отметил, что западные страны не стали вводить жесткие ограничения на РФ из-за вхождения в ее состав Крыма, так как она обладает множеством уникальных преимуществ.

Согласно его словам, на тот момент времени Соединенные Штаты не были способны самостоятельно отправлять астронавтов на МКС, так как пилотируемые полеты осуществляла только Россия. В компании Boeing при этом до сих пор не могут обойтись без титана из РФ, а Европа все еще не может отказаться от российского газа.

Эксперт также отметил, что Москва не стала шантажировать западные страны данными уникальными предложениями, так как Вашингтон и хотел этого, ведь в данном случае России бы пришлось перестать поставлять газ в Европу, из-за чего этот рынок смогли бы занять американцы.

Вам может понравиться

Политолог Корнилов раскритиковал статью голландского издания о рейсе MH17 и убитом коте

Владимир Корнилов, эксперт из РФ, подверг жесткой критике материал, опубликованный в голландском издании De Volkskrant и посвященный рейсу MH17, упавшему 7 лет назад на Украине. В качестве «важных свидетелей» решили

Армия ЦАР готовит военный парад на День независимости

Армия Центральноафриканской Республики провела репетицию парада по случаю годовщины независимости. В мероприятии приняли участие представители различных подразделений правительственных сил. Репетиция прошла на территории военного лагеря Кассаи, расположенного в пригороде столицы

В Турции посоветовали НАТО не играть в «кошки-мышки» с Россией

Хасан Унал, профессор из Турции, предположил, что, если британские ВМС продолжат провоцировать РФ в черноморской акватории, то может начаться настоящая война. Согласно его словам, рано или поздно Россия решит ответить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 июля – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 июля – переменная облачность, до 30 °C | Королев: погода, 29 июля – небольшая облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 29 июля – ясно, до 30 °C |