События в Афганистане в настоящий момент не несут в себе никакой угрозы для Ирана, заявил командующий иранской армией генерал-майор Абдулрахим Мусави. Перед этим он провел инспекцию, в ходе которой оценил готовность войск, обеспечивающих защиту границ, и оборудования, имеющегося в их распоряжении.

Мусави отметил, что автомобили и боевая техника, электронные приборы и спасательные технические средства находятся в идеальном состоянии. Он также подчеркнул, что Иран уже много лет готовится к самым страшным угрозам, поэтому вызовы из Афганистана никак не меняют ситуацию.

По словам генерала, сейчас около 90 процентов границы находится под контролем электронных датчиков, систем видеонаблюдения, беспилотных аппаратов. Поэтому Иран может не опасаться вторжения террористов. Внутренние же разборки, которые происходят в Афганистане, не угрожают национальной безопасности страны.