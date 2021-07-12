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В иранском информагентстве Resalat предположили, что в черноморской акватории значительно увеличился уровень напряженности между РФ и НАТО, что может привести к столкновениям.

Согласно словам авторов материала, если учесть недавний инцидент с военным кораблем ВМС Британии, то подобное развитие событий выглядит вполне ожидаемо. Они напомнили, что для Лондона его недавние действия не являются провокацией, так как он не признает Крым территорией РФ.

В статье также указывается, что демократы смогли вернуть себе власть в Соединенных Штатах, что привело к более тесному взаимодействию между американскими и европейскими политиками. Они решили «совместно давить» на Россию. Кроме того, Киев регулярно сообщает о желании вступить в НАТО, что Москвой расценивается как угроза. Все это в будущем может привести к вооруженному конфликту на Черном море, считают иранские эксперты.

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