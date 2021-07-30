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В издании InsiderOver отметили, что переговоры между американскими и российскими дипломатами, начавшиеся в Женеве, приведут к значительным последствиям. Перевод статьи был подготовлен «ПолитРоссией».

Отмечается, что российскую делегацию возглавил Сергей Рябков, замглавы МИД РФ, а американскую – Уэнди Шерман, замруководителя Госдепартамента США. Итальянские эксперты считают, что в рамках грядущих переговоров будет обсуждаться контроль над новыми типами ракетного оружия, которые внесли существенную нестабильность в нынешний баланс сил.

В США и России понимают необходимость урегулирования этой сферы, так как негативные последствия могут оказаться крайне серьезными. Однако эксперты считают, что сильнее всего в контроле заинтересован Вашингтон, так как Москва смогла получить определенное преимущество благодаря созданию нового оружия, включая гиперзвуковые ракеты. У американской армии все еще нет систем ПРО, способных противодействовать им.

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