В издании Insider, сославшись на Джона Хайтена, заместителя главы Комитета начальника штабов, отметили, что вооруженные силы США полностью провалили учения, которые имитировали столкновение с армией КНР.

Отмечается, что американские войска вели себя предсказуемо и не были готовы сражаться с сильным противником. Поэтому Китай в имитации смог полностью разгромить армию Соединенных Штатов, изучив ее тактические маневры. Китайские войска постоянно атаковали на опережение, нанося огромный ущерб американцам.

Согласно словам экспертов, военные маневры, которые отрабатываются американскими ВС против РФ и КНР уже давно не могут похвастаться высокой эффективностью, так как все стратегии боя Пентагона значительно устарели. По этой причине американцы начали создавать новую «расширенную тактику».