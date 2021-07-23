Индийский фрегат INS Tabar проекта 1135.6 (P1135.6) прошел модернизацию, в результате которой его оснастили новыми боевыми системами. На фотографиях, которые сделаны во время появления корабля в Европе и акватории Средиземного моря, хорошо видны новые гидролокаторы и радары. Также судно получило новейший комплекс радиоэлектронной борьбы.

Эксперты издания Janes, перевод публикации которых представлен порталом Discover 24, обратили внимание на замену радиолокационной станции «Гарпун-Б» на новый комплекс Terma Scanter. Теперь именно он будет отвечать за прикрытие корабля от атак с воздуха, обнаружение воздушных целей и наведение на них зенитно-ракетных систем.

Наибольший интерес у экспертов вызвал комплекс радиоэлектронной борьбы Varuna (ESM), который разработан индийской лабораторией оборонной электроники. Он заменил используемые ранее российские системы и отвечает всем современным стандартам. Так, в комплекс входит один широкополосный и два узкополосных приемника. Единственный вопрос вызывает постановщик помех, который имелся в прошлой версии боевых систем корабля. Вполне вероятно, от него отказались вообще.

Varuna (ESM) обладает возможностью захватывать одновременно до 500 источников сигнала. Причем плотность радиоэлектронной среды не имеет особого значения. В любом случае система способна идентифицировать обычные радары, а также маскирующееся оборудование потенциального противника.

Из других изменений авторы публикации отмечают появление низкочастотного гидролокатора Atlas Elektronik Active Towed Array, обладающего повышенной чувствительностью. Это активная гидроакустическая система, состоящая из буксируемого корпуса и новейшей начинки.