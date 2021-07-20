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В индийском информационном агентстве EurAsian Times восхитились анонсом нового боевого самолета, разработанного российскими специалистами.

Авторы материала отмечают, что официальная демонстрация новейшего истребителя состоится уже сегодня, 20 июля, в рамках международной выставки МАКС-2021. Они отмечают, что размещенные в Интернете фотоснимки и ролики самолета уже позволяют получить четкое представление о нем, указывая на то, что Ростех смог провести прекрасную рекламную кампанию.

Эксперты также пришли в восторг от дизайна боевой машины, считая, что она сможет поставить «шах и мат» F-35, однодвигательному «стелс»-истребителю, разработанному в США. Однако технические характеристики самолета все еще неизвестны. Ясно лишь, что помимо базовой версии воздушного судна будет также представлен ее экспортный вариант.

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