В индийском информационном агентстве EurAsian Times восхитились анонсом нового боевого самолета, разработанного российскими специалистами.

Авторы материала отмечают, что официальная демонстрация новейшего истребителя состоится уже сегодня, 20 июля, в рамках международной выставки МАКС-2021. Они отмечают, что размещенные в Интернете фотоснимки и ролики самолета уже позволяют получить четкое представление о нем, указывая на то, что Ростех смог провести прекрасную рекламную кампанию.

Эксперты также пришли в восторг от дизайна боевой машины, считая, что она сможет поставить «шах и мат» F-35, однодвигательному «стелс»-истребителю, разработанному в США. Однако технические характеристики самолета все еще неизвестны. Ясно лишь, что помимо базовой версии воздушного судна будет также представлен ее экспортный вариант.