Индия вновь разворачивает свои военные подразделения на границе с Китаем, сообщает телеканал India Today. Журналисты заявляют, что уже 15 000 военнослужащих переброшено в провинцию Ладакх для сдерживания возможной китайской агрессии.

Речь идет о контртеррористических подразделениях, местом постоянной дислокации которых являются штаты Кашмир и Джамму.

Это сообщение индийских журналистов фактически опровергло постоянно повторяющиеся сообщения об отводе войск из приграничных территорий. Между тем, Нью-Дели постоянно обвиняет Пекин в том, что тот удерживает своих военнослужащих на границе и не выполняет соглашение по их отведению.

Репортаж телеканала India Today показывает, что обе стороны не торопятся выполнять взятые на себя обязательства. Договор, который разрабатывался долгие годы, не выполняется ни Китаем, ни Индией, хотя последняя много раз заявляла, что давно отвела войска.