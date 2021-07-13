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Илон Маск, миллиардер из США, решил поаплодировать Дмитрию Рогозину, руководителю «Роскосмоса», ранее призвавшего «олигархов» из РФ инвестировать в изучение космоса.

При комментировании недавнего суборбитального полета Ричарда Брэнсона, миллиардера из Британии, глава госкорпорации заявил, что он надеется когда-нибудь увидеть, как «олигархи решат тратить накопленные капиталы не на огромные «яхты», а на разработку новых технологий для исследования космического пространства.

Вскоре создатель компании SpaceX решил ответить на данный комментарий Рогозина, оставив в сообщении смайлик с аплодисментами. В СМИ напоминают, что в минувшее воскресенье, 11 июля, суборбитальный корабль Unity смог успешно подняться на высоту 86 000 метров, где члены экипажа смогли в течение нескольких минут пробыть в невесомости. Затем лайнер без проблем сел на американском космодроме.

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