Новейший пассажирский авиалайнер Ил-114-300, разработанный в РФ, могут трансформировать в воздушное разведывательное судно для обнаружения надводных кораблей и подлодок.

Превратить самолет в разведчика планируется путем установки на нем комплекса «Касатка-Э». Данная система позволяет экипажу выполнять сразу несколько функций одновременно: определять расположение объектов под водой и на ее поверхности, а также осуществлять наблюдение за выделенным районом и проводить поисково-спасательные миссии.

Отмечается, что новый вариант пассажирского самолета Ил-114-300 будет продемонстрирован на выставке МАКС-2021. В СМИ напоминают, что хоть данное воздушное судно и было спроектировано в эпоху СССР, однако позднее его значительно модернизировали уже в РФ. Эксперты добавляют, что он обладает большими перспективами.