Раздражение Пентагона в ответ на испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон» связано с завистью и ревностью, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что у США никак не получается создать собственное оружие такого типа, поэтому остается только брызгать слюной на российские разработки.

Нервные заявления о «российской угрозе» из-за пусков «Циркона» показывают, что США отлично понимают – Россия вышла на финишную прямую в процессе разработки этих гиперзвуковых ракет. Госиспытания практически завершены, поэтому они вскоре начнут поступать на вооружение ВС России. И это невероятно злит американцев, чье гиперзвуковое оружие даже взлететь нормально не может.

Коротченко также упомянул заявления США о размещении своих ракет на территории Европы. Вот это, по мнению эксперта, будет вполне реальной угрозой для России. Однако для США в порядке вещей делать то же самое, за что они бесконечно критикуют РФ.