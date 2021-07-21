читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Раздражение Пентагона в ответ на испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон» связано с завистью и ревностью, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что у США никак не получается создать собственное оружие такого типа, поэтому остается только брызгать слюной на российские разработки.

Нервные заявления о «российской угрозе» из-за пусков «Циркона» показывают, что США отлично понимают – Россия вышла на финишную прямую в процессе разработки этих гиперзвуковых ракет. Госиспытания практически завершены, поэтому они вскоре начнут поступать на вооружение ВС России. И это невероятно злит американцев, чье гиперзвуковое оружие даже взлететь нормально не может.

Коротченко также упомянул заявления США о размещении своих ракет на территории Европы. Вот это, по мнению эксперта, будет вполне реальной угрозой для России. Однако для США в порядке вещей делать то же самое, за что они бесконечно критикуют РФ.

Вам может понравиться

Для ВМФ России построят новую партию “кораблей-роботов” проекта 22160

К 2023 году российский флот получит шесть «кораблей-роботов» – патрульных катеров проекта 22160 «Василий Быков». Однако контр-адмирал Владимир Захаров считает, что этого очень мало. Поэтому необходимо приступить к дополнительному строительство

Модернизированный истребитель J-11BH ВВС Китая получил новейшую систему радиоэлектронного противодействия

Военно-воздушные силы Китая получат модернизированные истребители J-11BH, оснащенные новой системой электронного противодействия. Об этом рассказали журналисты издания Janes, которые заметили капсулу ECM на китайском самолете. В своей публикации, перевод которой

Депутат Верховной Рады Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за послания Путина

После статьи президента РФ Владимира Путина Украина столкнется с серьезными проблемами, уверен бывший депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин. По его мнению, российский лидер вполне способен устроить так, что соседняя страна
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 июля – переменная облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 21 июля – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 июля – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 21 июля – переменная облачность, до 37 °C | Подольск: погода, 21 июля – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 21 июля – ясно, до 37 °C |