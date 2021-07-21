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Россия сумела удивить американское военное ведомство и лично президента США Джо Байдена презентацией истребителя Су-75 Checkmate на авиасалоне МАКС-2021. Сразу же после первого дня мероприятия главе государства представили традиционную сводку, в которой упоминались исключительно события в России.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявляет, что Байден был неприятно поражен, получив информацию о новейшем одномоторном истребителе:

«Не знаю, рыдал он или нет, но сам факт», – сообщил аналитик.

По его мнению, Россия действительно удивила Соединенные Штаты. Причем не только характеристиками и возможностями нового боевого самолета, но еще и той скоростью, с которой был создан прототип. РФ в очередной раз подтвердила, что остается великой державой, подытожил Коротченко.

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