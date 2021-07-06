Украинский ракетный комплекс «Нептун» действительно может уничтожить Крымский мост, уверен военный эксперт Сергей Хатылев. Он поясняет, что для этого нужно всего ничего – полностью отключить российское оружие, отвечающее за оборону Крыма. В противном случае ракету, которой так гордится Киев, собьют в считанные минуты.

По словам эксперта, Украине сначала необходимо наладить производство ракет, потому что наличие одного действующего прототипа ничем ей не поможет. А серийный выпуск боеприпасов стоит огромных денег. Киев-то и патроны со снарядами никак не научится делать за 7 лет, поэтому о полноценном ракетном комплексе и говорить нет никакого смысла.

Если же Украина каким-то чудом все же выпустит хотя бы 10 комплексов, уничтожить Крымский мост у нее все равно не получится. Система обороны, развернутая Россией на полуострове, способна уничтожать воздушные цели на расстоянии до 1000 километров.

Проблемы могли бы возникнуть, если бы Киев разработал корабельную версию «Нептуна», однако и тут неувязка. Так как приближающийся к территориальным водам РФ украинский корабль сразу же заблокируют. Или просто потопят, если экипаж будет слишком несговорчивым. Для этой цели существуют береговые комплексы «Бал», «Бастион» и «Утес», которые моментально обнаруживают надводные цели.