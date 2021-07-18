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Директор центра исследований Шанхайской организации сотрудничества Пан Гуан проанализировал ситуацию, сложившуюся в Афганистане после вывода американских войск. Он уверен, что сейчас России необходимо как можно скорее начинать активные действия, чтобы предотвратить укрепление позиций движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

После ухода США и НАТО, поясняет Гуан на страницах издания Global Times, в Афганистане образовался «вакуум власти». Который и стремятся заполнить талибы. Но Москва не должна допускать этого. Если боевики закрепятся на властных позициях, они на этом не остановятся и двинут на страны Средней Азии.

Гуан считает, что идеальным вариантом была бы отправка в Афганистан миротворческих сил ООН. Однако Совет безопасности этой организации вряд ли пойдет на подобные меры. Именно поэтому контролировать границу придется России. В противном случае государства, входящие в ОДКБ, будут подвергаться постоянным нападениям со стороны талибов, что негативно повлияет на общую ситуацию в регионе.

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