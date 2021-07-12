Андреас Умланд, специалист Украинского института будущего, в рамках беседы с журналистами «Главреда» рассказал, что именно ждет Украину после встречи Ангелы Меркель, канцлера ФРГ, и Владимира Зеленского, украинского лидера.

Согласно его словам, в рамках грядущих переговоров с большой вероятностью будет затронута тема о вводе «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Президент Украины, скорее всего, продолжит настаивать на необходимости прекращения реализации данного проекта, пока не будут решены вопросы по Крыму и Донбассу. Канцлер Германии при этом не допустит заморозки газопровода, пообещав Киеву участие в немецких программах.

Еще одним острым вопросом может стать вступление Украины в Североатлантический альянс. Умланд считает, что ей не удастся стать членом НАТО, пока на ее территории идет вооруженный конфликт, который в теории может привести к столкновению с ядерной державой. При этом ФРГ будет поддерживать желание Киева вернуть себе Донбасс.