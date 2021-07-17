Генерал армии Марк Милли, руководитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США, выступая на церемонии введения полной боевой готовности Командования объединенных сил НАТО в Норфолке, заявил, что международный порядок, который сложился после Второй мировой войны, «находится под большой и растущей угрозой» со стороны таких великих держав, как Россия и Китай. По его словам, эта угроза усугубляется «другими странами с агрессивными региональными амбициями, а также террористическими и транснациональными преступными организациями».

Как сообщает сайт института ВМС США USNI News, церемония ввода «полной боеготовности» Командования объединенных сил НАТО в Норфолке состоялась на борту десантного авианосца Kearsarge. Генерал Марк Милли в своем выступлении заявил, что Соединенные Штаты и НАТО находятся «прямо в центре» технологической революции – от повсеместного наблюдения до установки высокоточных боеприпасов большой дальности, – которая коренным образом изменит «то, как мы сражаемся».

По поводу стремительного военного прогресса России и Китая глава ОКНШ отметил: большая опасность заключается в том, что эти державы используют от 40 до 50 революционных технологий для своего военного усиления, как это сделала Германия в 1930-х годах с механизацией, авиацией и связью. Результаты: нацисты смогли «захватить Европу за 18 месяцев».

«То же самое происходит сегодня», когда конкуренты внедряют новые технологии и придерживаются доктрины подрыва международного порядка», – добавил Милли. По его словам, противник, способный стрелять «на невиданных прежде расстояниях» и использовать другие технологии, доступные через десятилетие или около того, «получит решающее преимущество в начале следующей войны».

Милли сказал, что сохранение мира в Северной Атлантике «во многом зависит от успеха или неудачи» Объединенного командования НАТО. Если это не удастся, он напомнил участникам «счет мясника» – 150 миллионов жизней, потерянных в Первой и Второй мировых войнах, и назвал организацию НАТО, созданную в 1949 году, оплотом безопасности во всем мире. «Задача этого командования – вести битву за Атлантику», если кризис перерастет в конфликт, – указал Милли.

Вице-адмирал Эндрю Льюис, который возглавляет командование, а также является командующим 2-м флотом США, сказал, что «мы больше не можем гарантировать, что у нас есть контроль над Атлантикой, как это было в конце холодной войны». Он добавил, что обострение конкуренции с Россией и Китаем разыгрывается «от Полярного круга до Южного полюса».

В качестве примера того, что поставлено на карту при контроле над Северной Атлантикой, Льюис привел подводные кабели между Европой и Северной Америкой. 97% данных – финансовых, коммерческих, государственных, секретных и личных – проходят по этим кабелям между двумя континентами.

Он добавил, что изменение климата в Арктике открывает северные морские пути, создавая новые проблемы для безопасности. Россия утверждает, что наиболее доступный из этих маршрутов проходит через ее территориальные воды. Чтобы защитить это утверждение, Москва начала амбициозную кампанию военного строительства и ввела в регион сухопутные, военно-воздушные и морские силы.

Как уточняет USNI News, Командование объединенных сил в Норфолке – одно из двух командований НАТО, базирующихся в Соединенных Штатах; два других базируются в Брюнссуме, Нидерланды, и Неаполе, Италия. Наращивание структуры командования НАТО, повышение боеготовности, модернизация сил и приверженность увеличению расходов на безопасность начались в 2014 году. Командование объединенных сил НАТО в Норфолке было создано в 2018 году и вышло на режим «начальной боевой готовности» в сентябре прошлого года.