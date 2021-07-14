Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал переговоры с США касаемо газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает агентство DPA.

Своё заявление Масс сделал вечером 13 июля во время посещения Детройта. Он указал на то, что за последнее время была совершена большая подготовительная работа. Как считает политик, им удалось сблизиться по многих позициям. Также он заявил об уверенности в том, что им удастся добиться своей цели, однако пока что сроки уже не являются первостепенными.

Как отмечается, 15 июля в Белом доме должна состояться встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако будет ли на этой встречи сообщено о прорыве по «Северному потоку-2», Маас не уточнил.

В Германии недавно сообщили, как можно решить спор по поводу “Северного потока-2”. Для этого предлагается выплатить Украине компенсацию, так как она перестанет быть транзитером газа.