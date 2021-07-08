Создание Индией гиперзвуковых ракет вполне может помочь ей завершить ядерную гонку с Пакистаном в свою пользу, уверен автор американского издания Майкл Пек. Его публикацию в эксклюзивном переводе представляет портал Discover24.

Первый запуск HSTDV (Демонстрационное транспортное средство гиперзвуковой технологии) завершился провалом, однако Индия не отчаивается. Ракета, которая по внешнему виду напоминает взлетающий в небо парусник – это всего лишь платформа для создания целого семейства современных боеприпасов. Которые, по замыслу, должны научиться набирать скорость до 5–6 чисел Маха.

На фоне России, которая уже принимает на вооружение ракеты «Авангард», разгоняющиеся до 27 Махов, индийские достижения кажутся очень скромными. Однако она вполне может стать одной из немногих стран мира, в распоряжении которых имеются подобные разработки. И это не очень хорошая новость для Пакистана.

Даже скорости в 5 Махов вполне достаточно, чтобы обойти любые современные системы противоракетной обороны, сообщает автор. Это позволяет гиперзвуковому оружию беспрепятственно уничтожать объекты военной инфраструктуры. Так, Соединенные Штаты, которых очень беспокоит наличие гиперзвукового оружия в распоряжении РФ, больше всего дрожат из-за боязни потерять свои авианосцы.

Однако высокая скорость – это еще не все. На гиперзвуковую ракету можно установить ядерную боеголовку и тогда все технологии сдерживания пойдут прахом. Потому что тот, кто нанесет свой удар первым, полностью уничтожит ядерный арсенал противника.

Автор пишет, что если Россия и Соединенные Штаты находятся на значительном удалении друг от друга, то расстояние между Исламабадом и Нью-Дели составляет всего 400 миль. Поэтому здесь совершенно неважно, кто ударит первым. В любом случае атака гиперзвуковой ракетой станет последней для обеих стран.

По мнению эксперта, создание гиперзвукового оружия, которое должно выглядеть для Индии неоспоримым преимуществом, вполне может создать для нее угрозу. По той простой причине, что Пакистан не захочет рисковать потерять весь свой арсенал из-за лишь одного удара противника. Чтобы предотвратить это, он первым проведет мощную ядерную атаку, последствия которой станут катастрофическими для всего региона.