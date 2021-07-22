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Киев не принимал участия в обсуждении сделки между США и Германией по «Северному потоку-2». Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко заявил, что представителей республики к диалогу об этом соглашении никто не звал.

Одновременно с этим он заметил, что Украина продолжает участвовать в диалоге с Западом по вопросам «энергетической безопасности», а также обсуждает с ним «энергетическую устойчивость страны». То есть, просит компенсацию, если говорить не столь завуалированно.

По словам Николенко, США и Германия обязаны предпринять меры, чтобы защитить Украину от тех угроз, которые возникают перед ней из-за российского газопровода. Киев очень надеется, что и Берлин, и Вашингтон поведут себя ответственно. Единственной же страной, получившей выгоду от соглашения между Джо Байденом и Ангелой Меркель, дипломат назвал Россию.

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