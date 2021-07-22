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Главной миссией эсминца Defender, который в конце июня вторгся в территориальные воды России, был сбор разведывательной информации, пишет хорватское издание Geopolitika.news. Авторы публикации отмечают, что на борту корабля находилось специально предназначенное для этой цели оборудование.

Речь идет о системе Shaman CESM, которая была установлена на «Дефендер» в ходе его последней модернизации. Данное оборудование способно обнаруживать электромагнитные излучения, проводить анализ данных и их расшифровку на больших расстояниях, даже перехватывать разговоры по рации или мобильному телефону.

Британия закупила для своих кораблей 7 подобных систем. Однако именно экипаж эсминца Defender первым научился с ними работать. Именно поэтому он был выбран для разведывательной миссии.

Власти Великобритании отказались признавать, что задействовали данную систему для разведки. И это не удивительно, так как Shaman CESM – это сверхсекретная американская разработка, которая используется на авианосцах и эсминцах ВМС США.

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