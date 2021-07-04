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«Хваленая бизнес-логика» не дает Европе сотрудничать с Россией, хотя хорошие отношения с ней принесли бы гораздо больше пользы, чем санкции и провокации, уверен генерал Сергей Липовой. Он также предупреждает Запад о жестком ответе РФ на любую «хамскую провокацию».

Глава президиума организации «Офицеры России» напоминает недавний инцидент с британским эсминцем «Дефендер», с которым Москве удалось справиться с помощью бомбардировщика Су-24М и двух кораблей «Береговой охраны». Генерал отмечает, что РФ не задействовала новейшее оружие, что очень расстроило разведывательный самолет ВВС США, наблюдавших за провокацией партнеров по НАТО.

По словам Липового, все подобное хамство США и Европы вызвано стремлением придумать повод для введения новых санкций. Однако если они рассчитывают, что Москва будет игнорировать откровенные провокации, то сильно ошибаются. Так как на следующие выпады РФ обязательно ответит еще жестче.

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