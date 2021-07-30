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Египетские ВВС провели учения, в рамках которых состоялся учебный бой между истребителями из Франции и России – Rafale и Су-35, рассказывают авторы польского портала Defence24.

Они сообщают, что главную роль в этом сражении исполнила бортовая электроника. Французская систем радиоэлектронной борьбы Thales Spectra заблокировала радар российского истребителя и тем самым фактически «обездвижила» пилота. Он мог управлять самолетом, но не вооружением и поэтому не сумел нанести удар по противнику, который в итоге и одержал победу.

Польский эксперт сообщает, что летчик Су-35 обучался российскими инструкторами и имеет весьма неплохую квалификацию. Но она ему не помогла из-за «технического несовершенства» самолета, несмотря на то, что он совсем новый.

По мнению автора публикации, РФ установила старое оборудование на самолет и поэтому он проиграл бой, что может негативно отразиться на его экспортной перспективе в будущем.

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