Эксперты французского информагентства Le Figaro отметили, что решение США вывести свои войска из Афганистана стало неожиданностью для РФ, так как российские власти считали, что американцы останутся в нем гораздо дольше.

Согласно их словам, после начала вывода американских вооруженных сил, в этой ближневосточной стране тут же активизировались боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ), что превратило ее в очередную «горячую точку», находящуюся прямо рядом с границами стран СНГ.

Опыт СССР показал, что вводить войска в Афганистан является не самой лучшей идеей, однако у России имеются определенные обязательства перед Таджикистаном. Кроме того, узбекские власти уже запросили поддержку у Москвы. В результате эта ближневосточная страна превратилась в «камешек в обуви» для Кремля, который несильно, но все еже мешает.